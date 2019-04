Tweede ronde voor verkoop vergunningen Apeldoornse kleedjesmarkt

Het gaat om veertig plekken in het Oranjepark, waar dit jaar voor het eerst een deel van de kleedjesmarkt neerstrijkt. ,,De wijziging van de route heeft alles te maken met het feit dat Koningsdag op een zaterdag valt, en we dus niet goed in de Hoofdstraat terecht kunnen’’, legt Jolande van Raalte van Stichting Oranjefeesten uit. ,,Daarnaast wordt er ook nog op verschillende plekken gebouwd in de stad, waardoor we de route hebben veranderd. Dit jaar is het voor het eerst dat een deel van de kleedjesmarkt in het Oranjepark is. Misschien dat er daarom nog plekken in het park over zijn, omdat dat nog relatief onbekend is.’’