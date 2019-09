Tweede Wereldoorlog is komende maanden dichterbij dan ooit

video'sDe Tweede Wereldoorlog verleden tijd? Vergeet het maar. Naar schatting 100.000 mensen waren dit weekend getuige van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide. De komende maanden is de viering van 75 jaar vrijheid alomtegenwoordig; te beginnen in Gelderland, waar onder meer de razzia van Putten wordt herdacht.

Het was afgelopen zaterdag zo druk rond de Ginkelse heide, dat publiek werd afgeraden om met de auto te komen. Niet alleen de historische luchtlandingen trokken massa’s publiek, ook de traditionele Airborne-herdenking bij de oorlogsgraven in Oosterbeek en de Sunset March in Nijmegen trokken verrassend veel belangstelling. In Nijmegen liepen 7.500 mensen mee in de voetsporen van de bevrijders die daar met bootjes de Waal overstaken.

Gelderland

De festiviteiten rondom de herdenking van 75 jaar Operatie Market Garden vormen de aftrap van een ware hoos aan herdenkingsactiviteiten in Oost-Nederland in de aanloop naar 4 en 5 mei 2020. Het leeuwendeel daarvan speelt zich de komende maanden af in Gelderland. Pas in het voorjaar van 2020 komt Overijssel in beeld met een reeks activiteiten. Flevoland, de provincie die pas na de oorlog vorm kreeg, kent geen uitgebreid programma.

Exodus

Het Erfgoed Platform Apeldoorn staat komende vrijdag al uitgebreid stil bij de exodus uit Arnhem; de stroom aan vluchtelingen die na het mislukken van de Slag om Arnhem onderdak kreeg toegewezen in Apeldoorn. Zo zijn er Herdenkings- en Belevingstochten rond Arnhem, Beekbergen en Apeldoorn waaraan mensen meedoen die als kind de evacuatie hebben meegemaakt. Een kleine week later staat Putten helemaal in het teken van de razzia, waarbij 75 jaar geleden 660 mannen uit het dorp werden weggevoerd. Zutphen staat op 14 oktober stil bij het bombardement dat 75 jaar geleden een deel van de historische binnenstad verwoestte, Apeldoorn staat daarna stil bij de razzia waarbij honderden mannen als dwangarbeiders werden afgevoerd naar Kamp Rees.

Actief

De manier waarop we herdenken kantelt, zegt historicus Joost Rosendaal, verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Hij is voorzitter van de Stichting WO2GLD, die nauw betrokken is bij de herdenkingen van 75 jaar bevrijding in deze provincie. ,,Je ziet dat mensen graag actief meedoen. Ze willen tegenwoordig zelf iets bijdragen, zoals meelopen met tochten of bloemen leggen op oorlogsgraven.’’ Die kanteling wordt veroorzaakt doordat de groep die de oorlog actief heeft meegemaakt, steeds kleiner wordt. ,,We hebben minder directe getuigen en zijn daardoor meer afhankelijk van andere bronnen, zoals dagboeken’’, zegt Rosendaal. Door dit soort bronnen te koppelen aan historische locaties, kan het verhaal aan nieuwe generaties worden doorgegeven stelt hij.

Veluwe

De Stichting WO2GLD heeft de afgelopen jaren getracht om historische verenigingen, musea en gemeenten bij elkaar te brengen zodat ze in dit kroonjaar de vruchten van onderlinge samenwerking kunnen plukken. Dat is aardig gelukt, stelt Rosendaal. Hij noemt de Veluwe als voorbeeld, waar steeds meer verbanden worden gelegd tussen de verhalen over verzet, onderduik en Jodenvervolging. ,,Er is minder versnippering, wat de kwaliteit van het verhaal ten goede komt.’’