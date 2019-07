Tweetal gestraft voor woningoverval en mishandeling 78-jarige vrouw uit Beekbergen

Vitens: ‘Watersto­rin­gen Apeldoorn en Twello staan los van elkaar’

10:38 De waterstoringen in Apeldoorn en Twello in de nacht van maandag op dinsdag staan los van elkaar. Dat zegt een woordvoerster van waterbeheerder Vitens. Dat de Apeldoornse Troelstrastraat in drie maanden tijd driemaal is getroffen, noemt zij toeval.