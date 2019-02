Tweetal krijgt lintje bij vertrek uit Apeldoornse gemeenteraad

Ze ontvingen de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau van een oude bekende, John Berends. De nieuwbakken commissaris van de Koning in Gelderland was als burgemeester van Apeldoorn jarenlang een collega.

Feestvarken

Het bijzondere aan de onderscheiding van Wegman was dat hij wel eens eerder een lintje in handen had. Maar dat reikte hij dan in de hoedanigheid van loco-burgemeester uit. Nu was hij zelf het feestvarken. De 66-jarige CDA’er zat van 1998 tot 2006 en van 2013 tot deze Valentijnsdag in totaal ruim 13 jaar in de gemeenteraad. De periode daartussen was hij wethouder en eerste locoburgemeester. Wegman geniet niet alleen lokale bekendheid vanwege zijn politieke werk. Hij was ook jarenlang directeur van het Veluws College Cortenbosch.