Tweetal opgepakt voor oplichting met postpakketjes in Ugchelen

Luxe appartemen­ten lopen in Apeldoorn prima in herkansing

9:11 Aan de Baron Sloetkade in Apeldoorn is de bouw begonnen van een dubbele toren met luxe appartementen. In de crisis nog onhaalbaar, nu populair. En ploeteren om je fiets in de berging te krijgen is er niet bij, als je bewoner bent van The New York Apartments. In de top van de Apeldoornse appartementenmarkt is ook over dat soort details nagedacht.