Twijfel over lokale omroep in Apeldoorn: ‘Samen1 had meer mogen bieden’

Samen1 is nu ruim veertien maanden de lokale omroep van Apeldoorn. Op televisie brengt de omroep drie keer per week een nieuwsitem, op de radio is er met name in de ochtend een programmering. Daarmee lost Samen1 de beloftes die het deed (nog) niet in. Politieke partijen als Lokaal Apeldoorn, SP en CDA hopen op een snelle ommekeer.