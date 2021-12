Twintig bussen in Apeldoorn volgespoten met poeder uit brandblussers

De bussen stonden op het afgesloten terrein van Keolis in Apeldoorn. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de brandblussers leegspuiten. Vermoedelijk hebben werkvoorbereiders die de bussen klaarmaken voor de komende ritten, vanmorgen als eerste de puinhoop opgemerkt.

Volgens woordvoerder van Keolis, Lotte Hendriks is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. ,,De politie doet nu onderzoek. De bussen worden vanmiddag schoongemaakt. We kunnen dan ook zien wat er eventueel aan apparatuur beschadigd is en of de bussen morgen weer inzetbaar zijn. Er zijn in ieder geval nieuwe brandblussers geplaatst.’’