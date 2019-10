Twintig peperdure racefietsen gestolen in Apeldoorn: ‘Camera’s vooraf met verf dichtgesmeerd’

video Apeldoorn­se ondernemer ontsnapt aan de dood bij crash benzine­pomp

15:22 Hasan Silay klinkt duidelijk opgewekt. Hij is gisteravond aan de dood ontsnapt. Zijn wagen werd helemaal geplet bij een crash bij tankstation Tamoil aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. ,,Was ik niet net met een klant in gesprek geweest dan had ik er in gezeten, kwestie van een minuut”, zegt hij daags na het ongeluk.