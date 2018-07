Uddel baalt van vertrek van geliefde pakketbezorger

Pon­cho-verkoper heeft mazzel bij start Vierdaagse Apeldoorn

8:22 De Cantharel Internationale Vierdaagse Apeldoorn is gisteren met 2326 ingeschreven wandelaars gestart. Daar kwamen een paar honderd deelnemers bij die niet alle dagen in actie komen. ,,In totaal hebben we iets betere cijfers dan vorig jaar'', zegt Joop Achterkamp, voorzitter van de organiserende stichting.