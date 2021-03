Uddel moet spil worden in ontwikkeling kalversector

Het bedrijf gaat in Uddel onder meer op zoek naar mogelijkheden om via een andere samenstelling van het voer de uitstoot van stikstof, methaan en ammoniak te verlagen en ook bijdragen aan de diergezondheid en -welzijn te verbeteren. Daarvoor is een ‘state of the art’ faciliteit ingericht waar acht mensen aan research and development gaan doen. Het centrum bevindt zich net buiten het dorp tegenover Alpuro, een ander bedrijf van VanDrie Group.