Uddel staat weer op stelten; ex-boer Gerrit pikt ongelijkheid niet in ‘horrordossier’

Van den Brink is de hoofdpersoon in wat voor de gemeente Apeldoorn al jaren een hoofdpijndossier is. In ruil voor het weghalen van oude bebouwing liet die hem huizen bouwen op zijn boerenerf. Drie - dubbele - woningen plaatste hij. Twee daarvan waren al opgeleverd en bewoond, toen de gemeente een bouwstop legde op het blok waar de ex-boer en zijn dochter wilden gaan wonen. Dat plan ligt nu al meer dan vijf jaar in duigen.