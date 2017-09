Uddel wil eigen woonzorgcentrum

Kroegtijger heeft weinig keuze in Apeldoorn

11:11 Van de 22 grootste gemeenten in Nederland, kent Apeldoorn de laagste kroegdichtheid. Nederland telde in 2016 gemiddeld één café per 1.897 inwoners. In Apeldoorn ligt dat aantal op één op 2.447, terwijl Maastricht met één café per 771 inwoners, de hoogste kroegdichtheid kent.