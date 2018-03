Uddeler boer wil mest op eigen erf omwerken tot grondstof

video Windscherm van Apeldoorner moet Kjeld Nuis aan snelheidsrecord helpen

5:57 Op basis van gedetailleerde computermetingen en met uiterste precisie werkte Apeldoorner Niels Naber (43) de afgelopen maanden in Deventer aan een bijzonder project. De eigenaar van Burnside Constructions kreeg de opdracht een windscherm te ontwikkelen. Het windscherm waarachter schaatser Kjeld Nuis eind deze maand een uniek snelheidsrecord op ijs wil vestigen. ,,We hopen de 100 kilometer per uur te halen.’’