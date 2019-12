Ugchelen gaat toch weer zoeken naar kerstkind

Bieb Brum­men-Voorst twaalfde van Nederland met ledenscore van ruim 28 procent

11:09 In de gemeenten Brummen en Voorst was in het jaar 2018 28,1 procent van de bevolking lid van de bieb. Bibliotheek Brummen-Voorst staat daarmee landelijk op de twaalfde plaats. De vestigingen in Brummen, Eerbeek en Twello zijn populair: het ledenaantal ligt bijna 7 procent boven het landelijk gemiddelde (21,3 procent).