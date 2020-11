Ugchelen heeft sinds kort een nieuwe pop-upwinkel: ‘Mensen komen voor een praatje of een puzzel’

Sinds enkele weken is de pop-upwinkel in de kelder van De Duiker, achter de Bronkerk aan de Hoenderloseweg, op de woensdagmorgen en de vrijdagmiddag geopend.

Op de vrijdag zijn moeder en dochter Nelly en Maud de Boer er als vrijwilliger te vinden. Hun taken zijn verdeeld. ,,Ik sta meestal achter de kassa en mijn moeder is vooral spullen aan het bijvullen vanuit de opslagruimte. Ze weet precies waar alles staat’’, zegt Maud.

Oude kerstballen

Ook deze vrijdag staan al ruim voor de openingstijd potentiële kopers bij de deur te wachten. ,,Oude kerstballen is nu een hot item. Soms komen mensen twee keer per week kijken of er wat voor ze bij is. In vier weken tijd is voor meer dan duizend euro verkocht’’, is de globale berekening van de dames. Naar schatting komen er zo’n dertig bezoekers per dagdeel.

Erik Linden is er ook als de kippen bij om iets van zijn gading te zoeken. Hij is op jacht naar kerstkaarten en zoekt er maar liefst 170 stuks. ,,Die geven we aan het personeel van ons bedrijf. We bestellen ook altijd de speculaastaarten hier. We steunen graag de goede doelen’’, vertelt hij al graaiende in de bakken. ,,Maar de eerste keer dat de pop-upstore open was, heb ik al wat spulletjes voor thuis gekocht.’’

Lp’s en cd’s

Het is leuk scharrelen in de snuffelkelder. Bij de entree kunnen lp- en cd-liefhebbers hun hart ophalen. Verderop staan een hele rij kookboeken en wat speelgoed. Maar kerstartikelen, sfeerverlichting en puzzels zijn het best vertegenwoordigd. ,,Het was een hele klus om alle spullen op een leuke manier neer te zetten’’, zegt Maud. ,,Naast de opslagkelder is een ruimte waar normaal jongerenactiviteiten plaatsvinden. Die mogen we nu gebruiken.’’ Moeder Nelly vult aan: ,,De opslagruimte zat bomvol. De pop-upstore is opgezet om toch nog wat geld voor de goede doelen op te halen. En om wat spullen kwijt te raken.’’