Ugchelen hoopt festiviteiten rond bevrijding te verplaatsen

,,De high tea zou misschien ook in het najaar kunnen plaatsvinden. Voor de expositie is dat wat lastiger. Die is niet 1-2-3 opgestart. En er hebben speciaal mensen, de hun spullen beschikbaar stelden, vakantiedagen voor opgenomen.’' Volgend jaar gaat het feest in de herkansing. ,,75+1 jaar bevrijding in Ugchelen gaan we het dan noemen. We kopiëren het programma naar volgend jaar. Het dorpshuis mag van ons dan alsnog Canadian Club worden. We hebben alle versieringen in huis. Dat kunnen we volgend jaar gewoon weer uitpakken.’’