Ugchelen knokt voor zijn eigen buslijn: ‘Dit is de enige die stopt bij de begraafplaats!’

Niels uit Apeldoorn wil het skileraren in Oostenrijk gemakkelij­ker maken

23 februari Het is een spannende week voor Apeldoorner Niels Schut. Terwijl veel van zijn plaatsgenoten op wintersportvakantie zijn is het voor hem de vraag of zijn app SKIWE breed omarmd gaat worden. De eerste signalen die hij krijgt zijn positief. ,,De communicatie tussen skileraar en leerlingen loopt er veel beter door. De skileraren die we spraken zijn erg enthousiast.’’