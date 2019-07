Ugchelen praat mee over nieuw dorpshart: ‘Oude bieb de ideale plek voor seniorenwoningen’

Het centrum van Ugchelen staat aan de vooravond van grote vernieuwingen. Dat is althans de bedoeling, nu er een ‘doorbraak’ in de centrumontwikkeling is gekomen. Eerder dit jaar werd bekend dat het tankstation aan de Ugchelseweg (met LPG-vulpunt) verhuist. Dat maakt de weg vrij voor het creëren van een nieuw dorpshart rond de Ugchelseweg/Molecatenlaan, met winkels, horeca en woningen.