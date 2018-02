Ugchelen schrikt van kaalslag

Ruim twintig bomen zijn door de gemeente Apeldoorn gekapt vanwege de geplande herstelwerkzaamheden bij de beek. De Dorpsraad Ugchelen kreeg veel vragen binnen over de kaalslag die is ontstaan na die werkzaamheden. Bewoners die langs de beek wonen, waren per brief door de gemeente ingelicht. Het is de bedoeling dat door nieuwe aanplant het nu open gebied weer gaat dichtgroeien. Het aanplanten gebeurt in het najaar of begin 2019.