Ugchelen zet verkeersoverlast in centrum hoog op de toekomstagenda

Dat constateert dorpsraadslid Ron Brummelkamp, die zaterdagmiddag dienst heeft. ,,Gisteren was het helemaal een gekkenhuis. Van elk gesprek maken we een actieformulier. Toen we gisteren de keet dichtdeden, hadden we er zeventig. Met vandaag erbij zijn het er ruim honderd. En dan zijn er ook nog mensen geweest die haast hadden en alleen iets mondeling wilden doorgeven.’’ Een onderwerp dat er voor Brummelkamp uitspringt is de verkeersoverlast in het centrum. ,,We zaten hier vrijdag ook eerste rang. Het was heel druk.’’ Het lage waterpeil van de beken en het bospark De Goudvink zijn ook met hem besproken. ,,Mensen klagen dat De Goudvink er woest uitziet.’’