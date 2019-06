Ugchelense buurttuin als voorbeeld voor rest van Apeldoorn

Ze zijn hét voorbeeld voor de rest van Apeldoorn. Een groepje enthousiaste buurtbewoners in Ugchelen heeft een saai grasveld veranderd in een speelse tuin. En komt eens in de week samen voor het onderhoud. ,,Dit is zo goed voor de onderlinge contacten.’’