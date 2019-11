Ugchelse Bronkerk neemt afscheid van koster Marinus Ditzel (65)

VIDEO ‘Austrian­Dut­ch­Sis­ters’ Sara en Femke zijn Nederland­se hoop op een olympische medaille tijdens de Winterspe­len

7:30 Nederland of Oostenrijk. Het is een duivels dilemma, voor Sara Marita (18) en Femke (16) Kramer. De in Apeldoorn geboren zussen emigreerden met hun familie elf jaar geleden naar Oostenrijk en maken daar nu furore als schansspringster en biatlete. Voor de Oostenrijkse bond, maar met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse Skivereniging heeft ze scherp op de radar. ,,De deur staat echt open.”