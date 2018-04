Uitblijven Abbink-straat in Apeldoorn stemt kinderen verdrietig

Regeltjes

Abbink krijgt in elk geval nu geen straat omdat zijn overlijden (2013) te recent is. Alleen mensen die tenminste tien jaar geleden overleden zijn, komen in aanmerking. Zoon Marc Abbink hekelt die opstelling, mede namens zijn zus Marjolijn. ,,Ik kan er niet tegen, dat soort regeltjes.'' De kinderen van de verzetsman noemen de keuze ,,niet te begrijpen''. ,,Het is alsof je een wijk straatnamen geeft van oude meesters: Frans Halsstraat, Johannes Vermeerlaan, en dat dan de Rembrandtweg ontbreekt.'' Overigens waren de regels in Apeldoorn voorheen nog strikter. Dat tenminste vernoeming mogelijk is, is bevochten door raadslid Ben Hendrikse. In 2016 is er wel een gedenksteen voor Abbink geplaatst in het Apeldoornse Verzetsstrijderspark.