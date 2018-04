Uitblijven Abbink-straat in Apeldoorn stemt kinderen verzetsheld verdrietig

Het is onbegrijpelijk dat er in de nieuwe verzetsstrijdersbuurt in Apeldoorn geen Joop Abbink-straat komt. Dat vinden zijn kinderen, die een brief naar deze krant stuurden om voor de laatste keer aandacht te vragen voor dit onderwerp.

De verzetsstrijdersbuurt komt op het voormalig TNO-terrein, waar nu woningbouw plaats heeft onder de naam Ugchelen Buiten. De straten worden er vernoemd naar twaalf Apeldoornse verzetsleden. Abbink zit daar niet bij. Dat steekt de familie en anderen die al langer pleiten voor deze vorm van erkenning.

Joop Abbink geldt landelijk als een belangrijk verzetsman. Hij deed in de oorlog mee aan overvallen op gevangenissen om mede-verzetsstrijders en politieke gevangenen te bevrijden. Ook speelde hij een belangrijke rol bij wapendroppings en was hij onder meer betrokken bij het opblazen van spoorlijnen.

Regeltjes

Abbink krijgt in elk geval nu geen straat omdat zijn overlijden (2013) te recent is. Alleen mensen die tenminste tien jaar geleden overleden zijn, komen in aanmerking. Zoon Marc Abbink hekelt die opstelling, mede namens zijn zus Marjolijn. ,,Ik kan er niet tegen, dat soort regeltjes.'' De kinderen van de verzetsman noemen de keuze 'niet te begrijpen'.

,,Het is alsof je een wijk straatnamen geeft van oude meesters: Frans Halsstraat, Johannes Vermeerlaan en dat dan de Rembrandtweg ontbreekt.'' Overigens waren de regels in Apeldoorn voorheen nog strikter. Dat tenminste vernoeming mogelijk is, is bevochten door raadslid Ben Hendrikse. In 2016 is er wel een gedenksteen voor Abbink geplaatst in het Apeldoornse Verzetsstrijderspark.

Zichtbaar

De gemeente geeft aan gebonden te zijn aan de tien jaar-termijn die de gemeenteraad heeft vastgesteld. ,,Wij hebben mevrouw Abbink zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd en begrijpen natuurlijk dat dit niet het door haar gewenste antwoord was'', verwijst een woordvoerder naar een pleidooi van dochter Marjolijn. ,,Met de herdenkingssteen in het Verzetsstrijderspark hebben we ons best gedaan te benadrukken en zichtbaar te maken hoeveel haar vader voor het verzet heeft betekend.''