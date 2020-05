Uitblijven contact met haar vader in zorginstelling frustreert Helen uit Lieren: ‘Kom op, huppakee, actie!’

Het is de frustratie waar menig dochter of zoon van een vader of moeder in een verpleeghuis in deze coronacrisis mee kampt. Laat staan de vader of moeder zèlf, nu al wekenlang opgesloten in een kamer in een zorginstelling. Voor Helen is de maat eigenlijk vol. ,,Ik hoor dat Zorggroep Apeldoorn, waar Pachterserf onder valt, allerlei mogelijkheden bekijkt, zodat ik mijn vader, die 84 jaar is, tóch kan zien. Maar langs hoeveel schijven gaan beslissingen en hoelang laat de uitvoering op zich wachten? Juist voor deze mensen, bij wie elke week telt en contact zó belangrijk is. Kom op zeg, huppakee, actie!”