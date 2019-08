Uitbreiding laadpalen: ‘goed om service in Apeldoorn te verbeteren’

Gemist? Zoon aangehou­den voor fatale brand Nieuwleu­sen. En: trouwerij in beschermd gebied bij Zwolle krijgt staartje

10:00 Een 16-jarige jongen is aangehouden voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. En de soms oververhitte ijssalon in Wilp gaat dicht, wegens een gebrek aan klandizie. Dat en meer in het overzicht van het nieuws dat je wellicht gemist hebt in de afgelopen week.