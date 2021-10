Uitbreiding vakantiepark Beekbergen afgerond, mét speciale speeltuin voor honden

Superbespaarder Jill (27): 'We doen één keer in de week boodschap­pen met als richtlijn 50 euro'

11:32 Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jill van den Bosch (27), die al haar geld in een huis stopte en nu met weinig rondkomt.