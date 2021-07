Uitgaansgelegenheden in Harderwijk en Apeldoorn houden adem in: ‘Signalen lijken op rood te staan’

Deze kroeg kom je alléén met een coronaprik in: ‘Ik doe niet mee aan die schijnvei­lig­heid’

7 juli Een negatieve testuitslag? Dat is niet genoeg om een avondje te dansen in jongerencafé De Karseboom in Amersfoort. Eigenaar Thomas Kruip wil alleen open voor bezoekers die gevaccineerd zijn en daarmee is hij volgens het Rijk een unicum. ,,Ik wil niet de eerste zaak in Amersfoort zijn waar de pleuris uitbreekt.’’