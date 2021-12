Uitgebreide zoektocht naar vermiste Ercan Özturk in bos Schalkhaar gestaakt, maar politie geeft niet op

Video | UpdateDe zoektocht in een bos bij Schalkhaar naar de vermiste Ercan Özturk is gestaakt. Aanleiding was een anonieme tip: de Apeldoorner zou er zijn begraven.

De actie heeft geen nieuwe aanknopingspunten opgeleverd.

De zoektocht vond plaats in natuurgebied Het Wechelerveld, dat was afgezet. Uitvalsbasis van de politie was de plek waar normaal gesproken het startpunt van een mountainbikeroute is. De weg ernaartoe was dicht en zandpaadjes zijn met hekken en linten afgesloten.

Een beveiligingsbedrijf hield toezicht en agenten reden rondjes op de fiets om eventuele pottenkijkers op afstand te houden. Mensen die hun hond wilden uitlaten, werden weggestuurd.

De politie zocht in het bos samen met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en het landelijk team Opsporen, Bergen en Identificeren (OBI). Daarbij werden speurhonden en een grondradar ingezet. Ook werd er gebruikgemaakt van een drone, die vanuit de lucht meekeek. De zoektocht heeft geen resultaat opgeleverd en is gestaakt. Het onderzoek naar de vermissing van de Apeldoorner gaat verder.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Politie zocht in een bos bij Schalkhaar naar de vermiste Ercan Özturk. © Rens Hulman / Politie

Meerdere scenario’s

De politie stelt in een verklaring op haar website, die ook in het Turks is gepubliceerd, dat er meerdere scenario’s worden opengehouden in de vermissingszaak die al maanden duurt. Wel geeft de politie aan dat hoe langer het duurt, hoe groter de kans is dat de man niet meer in leven is.

De politie zocht in het bos bij Schalkhaar vanwege een anonieme tip over de mogelijke plek waar het lichaam van Özturk te vinden is. Deze tip kwam half november binnen. Aangezien de tip anoniem is gedaan, heeft de politie nog niet verder met de betreffende tipgever gesproken.

,,We hebben nog vragen en komen heel graag met hem of haar in contact. We willen dan ook met klem vragen of deze man of vrouw contact met ons op wil nemen, zodat wij verder kunnen in het onderzoek”, zegt woordvoerder Sigrid Passchier.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm In het natuurgebied in Schalkhaar waar naar Ercan Özturk werd gezocht, waren afzettingen geplaatst om publiek op afstand te houden. © Rens Hulman

Spoorloos

Ercan Özturk, die bij zijn vermissing op 28 maart 29 jaar was en indien nog in leven nu 30, is spoorloos nadat hij uit zijn woning in Apeldoorn vertrok en niet meer terugkeerde. Volgens de politie is hij die middag bij het Zuiderpark in Apeldoorn, dicht bij zijn ouderlijk huis, bij iemand in een auto gestapt richting Deventer.

Onduidelijk is of hij daar ooit is aangekomen. De afgelopen periode heeft de politie een tijdlijn gemaakt waar Özturk het laatst is geweest nadat hij zijn woning heeft verlaten

Er wordt al lange tijd intensief naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Zo werd een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer enkele dagen na de verdwijning nauwkeurig onderzocht. In mei liet een politiewoordvoerder weten dat er rekening mee wordt gehouden dat Özturk het slachtoffer is geworden van een misdrijf. ,,Omdat er geen signalen waren die kunnen duiden op een vrijwillige verdwijning”, klonk het toen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De afstand tussen het eerder doorzochte huis in Deventer en de nieuwe zoekplaats in Schalkhaar. © Google Maps

Zorgen

Özturk staat internationaal als vermist geregistreerd. In april stelde de politie zich ‘ernstige zorgen’ te maken over hem. ,,Het is niks voor Ercan om niet thuis te komen, zijn partner is zwanger (en inmiddels bevallen, red.) en daar was hij heel blij mee", zei een woordvoerder destijds.

De familie van Özturk is op de hoogte gebracht van de zoektocht. Drie vrienden van hem waren naar het bos gekomen in de hoop meer te weten te komen. Zij wilden niet ingaan op vragen.

Via het tv-programma Opsporing Verzocht is aandacht geweest voor de zaak. Dit leverde meerdere tips op. Eerder deed de politie nog een specifieke getuigenoproep. Ze liet weten op zoek te zijn naar een fietser die op 28 maart op de kruising van de Rielerweg met de Veenweg in Deventer bijna in botsing kwam met een lichtblauwe Volkswagen Polo. Mogelijk zat Özturk in die auto. Ook nu wordt getuigen opgeroepen zich te melden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.