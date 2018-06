Uitrit Gebouw 055 aan Kayersdijk ook in spits open

video Jeukrups verspreidt zich als een olievlek over Apeldoorn

6:00 Vijfhonderd bomen hebben ze onder handen gehad in een maand tijd, de mannen die met man en macht de eikenprocessierups in Apeldoorn bestrijden. ,,Tot nu toe zitten er 2300 bomen in het systeem waar de eikenprocessierups in zit. En daar komen nog elke dag meldingen bij’’, vertelt Bert Jan van Zetten die de aanpak van ziekten en plagen in de gemeente Apeldoorn coördineert.