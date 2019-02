Uitrol van nieuw afvalsysteem in zuidelijk deel Apeldoorn is een rommeltje

Waar de invoering in een deel van Apeldoorn-Zuid vrij rimpelloos verliep, mondde de uitrol in Osseveld-Woudhuis eind vorig jaar uit in een regelrechte chaos. Eerst ging er iets mis bij de drukker. Enkele honderden mensen ontvingen verkeerde informatie. Nadat die fout hersteld was, liep het bij de bezorger in het honderd. Zodoende bleven circa 1500 huishoudens verstoken van de goede informatie. Afvalinzamelaar Circulus-Berkel kondigde aan tot op de bodem uit te gaan zoeken waar het spaak was gelopen. Want bij de uitrol van de rest van Apeldoorn mocht het niet nog eens misgaan. Toch is dat opnieuw het geval, nu het hele zuidelijk deel van de gemeente aan de beurt is. ,,Vijfentwintig procent van ons dorp heeft geen informatie gehad’’, stelt Karin van Essen namens de dorpsraad Oosterhuizen.