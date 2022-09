Uitslaande brand treft woning in Apeldoorn, vlammen slaan metershoog uit het dak

Voor Apeldoorn­se toptennis­ster Rose Marie Nijkamp is op US Open tweede ronde dubbel het eindstati­on

Rose Marie Nijkamp is niet meer in de race om na Wimbledon dit jaar een tweede Grand Slam-toernooizege te boeken. De Apeldoornse tennisster (16) is uitgeschakeld tijdens de US Open in New York.

9 september