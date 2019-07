Uitslaande brand verwoest woning in Klarenbeek: ‘Mijn opa is hier 84 jaar geleden geboren’

De brand brak rond zes uur vanavond uit. Het vuur greep razendsnel om zich heen. Binnen tien minuten stond het huis in lichterlaaie. Het gaat om oudere boerderij, met een rietgedekte kap. Al snel was er geen houden meer aan, laat een woordvoerder van de brandweer weten. ,,Riet op dak, houten vloeren, huisraad wat in de woning staat. Binnen tien minuten kan al gedaan zijn. Droogte en temperatuur spelen ook nog mee.’’ De kans dat bewoners spullen mee hebben kunnen nemen, acht de brandweer niet groot. ,,Het ging allemaal heel snel.’’

Geboortehuis van opa

oost Brink staat rond kwart over zeven wat beteuterd toe te kijken hoe een sloopmachine met grijper het erf van zijn grootouders op komt rijden. Hun woning is door de brand al compleet verwoest. Maar met behulp van de grijper kan de brandweer net even wat makkelijker blussen. Al snel komen er grote stukken muur naar beneden.

Gelukkig voltrekken deze pijnlijke beelden zich buiten het zicht van opa en oma. Voor hen is het tenslotte al erg genoeg. Laatstgenoemde zit op een stoel naast de oprit van de buren. Totaal ontredderd. ,,Ik ben er net even geweest, maar er kwam geen woord uit. Ze zijn allebei compleet in shock. De boerderij was 120 jaar oud en mijn opa is hier 84 jaar geleden geboren.”

Hoewel de oorzaak van de brand nog vastgesteld moet worden, gaat Joost er vanuit dat het kortsluiting de boosdoener is geweest. ,,Opa en oma kookten namelijk niet meer zelf.”

Ook bij hem hakt de brand er behoorlijk in. ,,Ik kwam hier van kleins af aan. En nog steeds bijna dagelijks. Voor het onderhoud en andere klusjes zoals grasmaaien. Toen ik hier aan kwam rijden en de vlammen uit het dag zag komen, stonden de tranen me in de ogen. Ik woon in Lieren. Maar ik was nu in Ugchelen. Toen ik gebeld werd door de buren van opa en oma ben ik met een noodgang hier naartoe gekomen. Ik heb veel te hard gereden met de scooter. Want ik zat vol adrenaline.”

De brandweer bestreed het vuur met drie tankautospuiten, drie watertankwagens en een hoogwerker. De brandweer van Apeldoorn bluste het vuur, het korps Deventer zorgde voor een van de tankwagens..