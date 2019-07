Uitslaande brand verwoest woning in Klarenbeek

De brand brak rond zes uur vanavond uit. Het vuur greep razendsnel om zich heen. Binnen tien minuten stond het huis in lichterlaaie. Het gaat om oudere boerderij, met een rietgedekte kap. Al snel was er geen houden meer aan, laat een woordvoerder van de brandweer weten. ,,Riet op dak, houten vloeren, huisraad wat in de woning staat. Binnen tien minuten kan al gedaan zijn. Droogte en temperatuur spelen ook nog mee.’’ De kans dat bewoners spullen mee hebben kunnen nemen, acht de brandweer niet groot. ,,Het ging allemaal heel snel.’’

Geboortehuis van opa

Een echtpaar op leeftijd woonde in het uitgebrande huis. Buren hebben zich over het echtpaar ontfermd dat te aangeslagen is om te reageren op wat hen is overkomen. Volgens kleinzoon Joost Brink, gealarmeerd door de buren, was zijn opa geboren en getogen op de boerderij. ,,Het gaat hier om materiële schade, maar als je hier opgegroeid bent, is het wel heel heftig.’’

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de kleinzoon denkt aan kortsluiting. Het echtpaar kookte niet meer in de woning, maaltijden kwamen via zorgdiensten.

De brandweer bestreed het vuur met drie tankautospuiten, drie watertankwagens en een hoogwerker. De brandweer van Apeldoorn bluste het vuur, het korps Deventer zorgde voor een van de tankwagens.