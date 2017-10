Uitstel snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe

Politie Oost-Nederland staakt twee uur, maar neemt de telefoon wel op

9:52 Agenten van Oost-Nederland demonstreren vanmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de Politieacademie in Apeldoorn voor een beter pensioen. Het is een werkonderbreking in een reeks. Later deze maand gebeurt dat ook bij de politie Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant. Eerder legde de politie in Midden-Nederland en Noord-Nederland het werk al neer.