Uitstel voor debat over verkeer binnenstad Apeldoorn

Vermeende oplichter die onder meer in Apeldoorn toesloeg mag cel voorlopig verlaten

16:46 De 27-jarige M.L. - zonder vaste woon- of verblijfplaats - mag voorlopig de cel verlaten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen donderdag beslist. L. wordt ervan verdacht mensen in nepwebshops te hebben opgelicht in onder meer Apeldoorn.