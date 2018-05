Uitvoerig debat over legale wiet in Apeldoorn

Het kabinet overweegt een experiment rond het kweken van wiet onder gemeentelijk toezicht. Apeldoorns burgemeester John Berends voelt er voor om deze gemeente daar aan mee te laten doen - al dan niet met een buurgemeente. Daarvoor is het wel nodig dat een politieke meerderheid dat idee steunt, zo gaf hij eerder aan. Tot nu toe lopen de standpunten over softdrugsbeleid sterk uiteen in de gemeenteraad.

Gezondheid

Voordat definitief besloten wordt of Apeldoorn zich meldt voor de proef, zullen diverse aspecten uitvoerig besproken worden. Dat begint op donderdag 31 mei met een bijeenkomst waarin drie deskundigen op verschillende terreinen meepraten. Thema's die voor de hand liggen zijn veiligheid en gezondheid, schrijft burgemeester Berends in een brief aan de gemeenteraad.

Visie

Een week later gaat de politiek echt in debat over de vraag of Apeldoorn zich kandidaat moet stellen voor deelname aan het experiment. Op 5 juli komt er een sessie waarin er ruimte is voor iedereen buiten de politiek om (kort) zijn of haar visie te delen. Op 12 juli volgt in de gemeenteraad een laatste wisseling van argumenten en aansluitend een definitieve beslissing.