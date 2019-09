Uitzendbureau Globen groeit alweer uit hoofdkantoor in Apeldoorn

Apeldoorner Ronald Duits (37) startte zijn zaak in 2006. Een dienstverlenend bedrijf in de groene en infrasector. ,,Ik heb eerst grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. En met een aantal aannemers aan tafel gezeten en gevraagd: Waar liggen jullie behoeftes? Het was al snel duidelijk dat er niet alleen vraag was naar personeel. De jaren 2006 en 2007 waren gunstige tijden. Ook daarna, in de crisisjaren hebben we groei weten te realiseren. We hebben toen werknemers laten omscholen van de bouw naar de infra- en groensector.’’