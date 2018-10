Undercoveragenten in touringcar pakken telefoongebruik achter het stuur op A50 aan

Wint het overgesla­gen fietspad het nu van de kortste route?

8:34 De tegels maken plaats voor asfalt. Het zal dus straks zeer comfortabel rijden zijn, op dit fietspaadje tussen Hoge Dries en Europaweg in Apeldoorn. En nog belangrijker: aansluitend is er zo meteen een veiliger oversteek over die Europaweg. Klinkt goed, maar de vraag is hoeveel mensen er gebruik van gaan maken.