Unieke foto’s van de wolf op de Veluwe verbazen onderzoekers én fotograaf: ‘Mijn mond viel open’

,,We waren met het gezin op een vakantiepark op de Veluwe’’, schets de 53-jarige Sjaak van Doorn uit Ammerzoden de omstandigheden waaronder hij de foto’s maakte. ,,Het was op een zondag dat ik met mijn vrouw, onze jongste dochter en de hond ging wandelen. Ik had absoluut niet gedacht dat we die middag een wolf zouden gaan zien. Hooguit een wild zwijn of een hertje...’’