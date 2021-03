Unieke helikopterbeelden van de Veluwe gaan de hele wereld over

VIDEO Zelfstan­dig stemmen voor blinden niet mogelijk in Overijssel: Marga uit Zwolle moet uitwijken naar Apeldoorn

15 maart Het stembiljet voor de verkiezingen is groter dan ooit: 37 partijen bieden zich aan voor een plekje in de Tweede Kamer, waar dit er in 2017 nog 28 waren. De kleine lettertjes zijn dan ook nóg moeilijker te lezen dit jaar. Maar wat nou als je die lettertjes helemaal niet kán lezen? Blinde mensen in Overijssel vallen buiten de boot. Voor hen is er in de provincie niet één plek waar ze zelfstandig kunnen stemmen.