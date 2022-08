Unieke maatregel waterschap Vallei en Veluwe door droogte: verbod op onttrekken grondwater

Voor het eerst in de geschiedenis gaat op de Veluwe een verbod op het onttrekken van grondwater gelden. Vanwege de aanhoudende droogte mag er vanaf vrijdag alleen nog tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s ochtends worden beregend uit grondwater. ,,Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken. Uitbreiding van de maatregelen is onvermijdelijk.”

Naast het grondwaterverbod, voert het waterschap Vallei en Veluwe komende vrijdag nog twee vergaande maatregelen door. Het verbod op onttrekken van oppervlaktewater wordt uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal. Én er komt een verbod op het onttrekken van grondwater rondom beeklopen met waardevolle natuur.

Het verbod op het onttrekken van grondwater is uniek, stelt Heemraad Henk Veldhuizen van Vallei en Veluwe. ,,Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken. Uitbreiding van de maatregelen is onvermijdelijk. Nog niet eerder stelde het waterschap een verbod in op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen zijn nodig om onomkeerbare schade aan natuur te voorkomen en de disbalans in de grondwatervoorraad te verminderen.’’

Geen water meer

Zowel het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater als het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks, meldt het waterschap. De maatregel heeft grote gevolgen voor zowel particulieren als agrariërs. Zij mogen geen water meer gebruiken uit het oppervlaktewater en dat er overdag (7.00 – 22.00 uur) geen grondwater meer mag worden onttrokken voor het beregenen van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, grasland en mais.

Het probleem van droogte is niet nieuw. Voor de vierde keer in vijf jaar tijd is er sprake van extreme droogte. De maatregelen zijn volgens het waterschap nodig om de grondwatervoorraad te beschermen. Ook het voorkomen van onherstelbare schade aan kwetsbare natuur heeft prioriteit.

Blauwe motor

Vallei en Veluwe beschikt over één van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland: de blauwe motor onder de Veluwe. ‘Door veranderingen in land- en waterverbruik zien we dat er nu 150 miljoen kubieke liter minder water beschikbaar dan 100 jaar geleden. Terwijl afgelopen jaren de neerslag is toegenomen. Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig’, schrijft het waterschap.

Boeren boosdoener?

Henk Veldhuizen: ,,De maatschappij ziet beregening van landbouwpercelen als dé grote boosdoener van droogteproblemen en lage grondwaterstanden in natuurgebieden. Dit is niet het geval, het is de combinatie van factoren die de problematiek veroorzaakt. Wij kunnen enkel ingrijpen met maatregelen binnen onze bevoegdheid. Het instellen van een urenregeling voor beregening voor particulieren en agrariërs levert een bijdrage aan zuiniger gebruik van grondwater. ’s Nachts is de verdamping lager, waardoor er meer water ten goede komt aan de gewassen. Effectiever gebruik van grondwater draagt bij aan het verminderen van de disbalans in de grondwatervoorraad.’’

Handhaven

Bij grotere onttrekkingen - boven de 100 kubieke liter per uur - uit de diepere grondlagen moeten bedrijven een vergunning aanvragen bij de provincie. Daaronder verstrekt het waterschap de vergunning. Handhavers rijden vanaf vrijdag door het gebied. Daar waar beregend wordt zullen ze kijken hoe er beregend wordt en dan informeren over de genomen maatregelen.

Oproep

Kom jij in de problemen door het verbod? Mail ons dan op c.ververs@destentor.nl