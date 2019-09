UPDATE: Nog maar 8 minuten vertraging op de A50 bij Hoenderloo na een drukke ochtendspits

video Wat gebeurt er als je met drank op gaat rijden? Wij testen het in Apeldoorn

14 september Rijden onder invloed van drank of drugs? Het kon vrijdag op het Marktplein in Apeldoorn, op een door de politie georganiseerde educatieve middag voor de jeugd. In ‘virtual reality’ dan, en in een gemanipuleerde kart. Verslaggever Pepijn van den Brink wilde dat ook wel eens proberen en stapte achter het stuur.