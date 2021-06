Uren na de wedstrijd en het grote feest begint het opruimen van de Oranjerotonde

Video Vrouw gewond en twee auto’s flink beschadigd door harde botsing bij oprit A1 ter hoogte van Uddel

21 juni Op de Kootwijkerweg bij Uddel zijn twee auto’s aan het begin van de maandagavond hard met elkaar in botsing gekomen. Een auto met een Pools kenteken wilde de A1 opdraaien en zag daarbij vermoedelijk een auto die over de Kootwijkerweg in de richting van Uddel reed over het hoofd. Een vrouwelijke inzittende van de de aangereden auto is naar het ziekenhuis overgebracht.