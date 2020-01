Urenlang geen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort

‘Blijf van onze ponyweide af!’, zegt Apeldoorn­se woonbuurt tegen gemeente

17:01 ,,De hele straat is tegen, maar de gemeente Apeldoorn zet gewoon door!’’, foetert Tirza Verrips. Hij is een van de bewoners van het Holthuis die zich boos maken over het plan om de ponyweide in hun straat op te offeren voor woningbouw. Die twee of drie woningen zou Apeldoorn nodig hebben vanwege de grote woningbehoefte, schampert hij. ,,Onzin! Aan de overkant van het spoor heeft de gemeente alle ruimte.’’