Uri (82) na 77 jaar terug op Apeldoorns adres waar hij als kleuter onderdook

Een jaar lang was het huis aan de Billitonlaan 40 in Apeldoorn het onderduikadres van de vijfjarige Uri 'Flip' Speelman (82). Nu, 77 jaar later, is Speelman voor het eerst terug in de Apeldoornse straat, samen met zijn zoon, schoondochter en kleindochter. Uri Speelman, 'in de oorlog heette ik Flip', hoopt in contact te komen met nabestaanden of bekenden van het echtpaar waar hij ondergedoken zat, het echtpaar Kroes.