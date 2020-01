Urolift voor prostaatpatiënt uit Apeldoorn geschenk uit de hemel: ‘Ik kan weer mountainbiken’

VIDEO OM onderzoekt eerdere samenwer­king vijf verdachten overval camerawin­kel Apeldoorn

28 januari Werkten de vijf verdachten van de gewapende overval op CameraTools in Apeldoorn in augustus vorig jaar ook eerder in Litouwen al samen? Op die vraag hoopt het Openbaar Ministerie antwoord te hebben als de strafzaak in maart wordt behandeld.