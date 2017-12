'Usman komt terug mama, hij heeft het mij beloofd'

video | serious requestDe 10-jarige Usman slaat noodgedwongen op de vlucht en rent voor zijn leven als zijn dorp wordt overvallen, nu ruim vier jaar geleden. Sindsdien is de jongen vermist. Zijn moeder en zusje zoeken de hele regio af, op zoek naar een teken van leven. Het Rode Kruis helpt ze hierbij. ‘Onderdak, eten en water zijn nodig om te overleven, maar familie is minstens zo belangrijk’.

‘Rennen, Usman, ren voor je leven’. Ik schreeuwde zo hard als ik kon tegen mijn broer. ‘De soldaten komen!’ Maar hij wilde niet weg, hij kon alleen maar huilen.’’ De 13-jarige Hussaina herinnert zich de gewelddadige inval in hun dorp, nu ruim vier jaar gelden, als de dag van gisteren. Uitgerekend die dag was ze alleen met haar broertje thuis. ,,Het was op een donderdag. Ik hoorde dat de soldaten onderweg naar ons huis waren. Op zoek naar jongens als Usman. Hij moest weg maar hij bleef huilen. Toen heb ik hem de deur uitgeduwd. Voor zijn eigen veiligheid.’’ Sindsdien wordt Usman vermist.

In Nigeria

We zijn bij het huis van Hussaina en haar moeder Hadiza, net buiten de stad Yola, in het noordoosten van Nigeria. Terwijl ze haar verhaal doet, zoekt de tiener af en toe bevestiging bij haar moeder. Het is warm buiten maar haar verhaal roept kippenvel op. Met haar elf jaar toont Hussaina een ongekende daadkracht, ze redt haar toen 10-jarige broer uit handen van de gewelddadige Boko Haram-strijders. Bovendien geeft ze het jochie wat geld uit haar spaarpot mee. ,,Om eten te kunnen kopen.’’

Quote Maar we hebben elkaar beloofd dat we op een dag weer samen zullen zijn. Daarom kon ik sterk zijn. Hussaina

Nachtmerries

Hadiza vertelt dat haar zoon al nachtmerries had voor de inval. ,,Soms waren de boze dromen zo erg, dat hij onder zijn bed kroop’’, herinnert ze zich. ,,Hij hoorde de gruwelijke verhalen over de soldaten van de grote mensen om hem heen. Het maakte hem verdrietig en bang.’’ Hadiza doelt op de gewelddadige aanslagen, moordpartijen en op de dorpen die compleet plat gebrand worden. ,,Uitgerekend op de dag dat ik met een neefje naar het ziekenhuis moet, vallen de soldaten van Boko Haram ons dorp binnen. Gelukkig was Hussaina flink.’’ ,,Ik was ook verdrietig en bang’’, zegt het meisje eerlijk. ,,Maar we hebben elkaar beloofd dat we op een dag weer samen zullen zijn. Daarom kon ik sterk zijn.’’

Extremistische groepen

Vlak na de aanval door terreurorganisatie Boko Haram zijn Hussaina en haar moeder Hadiza gevlucht uit hun dorp Madagali in het uiterste noorden. Dit is de kern van het gebied waar de extremistische groepering sinds 2009 dood en verderf zaait. Het gebied is veranderd in slagveld. De kogelgaten in muren, de vernietigde huizen, platgebrande dorpen, het grote aantal checkpoints van zowel leger als politie: het zijn de littekens van de oorlog in het gebied waar inmiddels de Nigeriaanse regering het weer voor het zeggen heeft. Met de hulp van buurlanden Tsjaad, Kameroen, Niger en Benin, heeft Nigeria Boko Haram weten te verjagen.

Doodgeschoten

Tijdens dit oorlogsgeweld komt de man van Hadiza om het leven. Hij wordt doodgeschoten. Over haar man praten, lukt niet. Het verdriet is te groot. Hadiza zoekt naar woorden maar heeft ze niet. Ook het meisje valt stil.

Quote Ze wilden een soldaat van hem maken maar dat lukte niet, hij kon alleen maar huilen. Hadiza

Na de dood van haar man en de vlucht van haar zoon, besluit Hadiza een veilig heenkomen te zoeken voor haar en Hussaina. De twee vinden uiteindelijk een huis aan de rand van Yola. Een zwaarbewaakte stad vlakbij de grens met Kameroen met ruim 100.000 inwoners, een aantal hotels en een vestiging van de Amerikaanse Universiteit van Nigeria (AUN).

Zaden uitdelen

In en rond Yola leven moslims en christenen al eeuwenlang vreedzaam samen, respecteren elkaars normen en waarden. Het is dan ook niet toevallig dat rond deze stad tientallen vluchtelingenkampen zijn opgezet. (Maar de oorlog trekt een zware wissel op de gemeenschap. De plaatselijke bevolking helpt zoveel mogelijk mee, biedt huizen en land aan. Het Rode Kruis zorgt voor tenten, biedt vluchtelingen een dak boven hun hoofd en deelt zaden uit zodat de mensen zelf aan de slag kunnen op het omliggende land.)

Werken op het land

Het huis van Hadiza en haar dochter is van steen en biedt plaats om te eten en te slapen. Het is er relatief veilig. De bermen langs de hobbelige zandweg bij het huis liggen vol met afval, er is nauwelijks groen te zien. Er scharrelen wat kippen rond. En geiten, op zoek naar iets dat op gras lijkt. Overdag werkt Hadiza op het land en gaat Hussaina naar school.

,,Ik kan lezen en schrijven. Dat heb ik geleerd op junior highschool’’, zegt ze trots terwijl ze haar naam in sierlijke letters op het papier zet. ,,Schrijven vind ik zo leuk om te doen.’’ De pen mag ze houden, in de hoop dat ze er veel verhalen mee mag gaan schrijven. Ze is dolblij met dit kleine cadeautje, laat het trots aan haar moeder zien.

Brief aan zoon

De pen blijkt goed van pas te komen want Hadiza wil nog deze middag met behulp van het Rode Kruis een brief schrijven aan haar zoon. Een opsporingsverzoek naar de jongen is al uitgegaan.

Hadiza is ervan overtuigd dat Usman nog leeft. Op zoek naar haar kind legt ze wekelijks vele kilometers te voet af. Ze wordt daarbij gesterkt door de informatie die ze onderweg ontvangt. ,,Mensen hebben mij verteld dat Usman na de aanslagen door strijders is teruggebracht naar ons dorp. Ze wilden een soldaat van hem maken maar dat lukte niet, hij kon alleen maar huilen. Uiteindelijk hebben ze de jongen laten gaan. Zijn tranen hebben hem gered.’’ Even verschijnt er een glimlach op haar getekende gezicht. ,,Hij moet dus nog leven, ik droom dat hij nog leeft. Alleen ik weet niet waar hij is, wat hij moet doormaken. Dat maakt het zo zwaar.’’

Vermissing

De impact van vermissing is voor kinderen in oorlogsgebied het grootst: zonder eten, drinken, onderdak en scholing staan ze er helemaal alleen voor. Ze moeten op zoek naar een manier om geld te verdienen. Jongens worden gedwongen de wapens op te pakken. Meisjes worden tot prostitutie gedwongen. Of ze vallen ten prooi aan mensenhandelaren. In de omgeving van Yola gaat om tien uur de avondklok in. Iets noordelijker zelfs al om zeven uur ‘s avonds, als de duisternis invalt. Wie zich na deze tijden nog buiten op straat bevindt loopt een groot risico op beroving, ontvoering, sexueel geweld of zelfs moord.

Quote Je kind verliezen doet nog veel meer pijn. Het is het ergste wat je als mens kan overkomen Hadiza

Kind verliezen

Toen Hadiza hoorde van de opsporingsmogelijkheden die het Rode Kruis biedt, is ze op eigen houtje naar de stad gegaan. Naar het kantoor van het Internationale Rode Kruis (ICRC). Daar hoort ze van de mogelijkheid om een opsporingsverzoek in te dienen en een persoonlijke brief aan haar zoon te schrijven. Ze zegt alles te willen opgeven voor haar zoon, alles voor hem te willen doen. ,,De oorlog heeft mijn man bij mij weggerukt. Daar heb ik heel veel verdriet over gehad, mijn hart doet pijn, bloedt nog altijd. Maar je kind verliezen doet nog veel meer pijn. Het is het ergste wat je als mens kan overkomen.’’

Hadiza heeft gehoord dat mensen Usman hebben gezien in de omgeving van Song, ten noorden van Yola. Met hulp van medewerker Timothy Tongle van ICRC schrijft Hadiza de brief aan haar zoon.

Geen internet

Timothy legt aan moeder en dochter uit wat hij met de brief en opsporingsverzoek gaat doen. Het Rode Kruis werkt met veel vrijwilligers die uit het gebied zelf komen. Omdat er geen digitale database is, geen internetverbindingen zijn, is even een appje uitdoen geen optie. Burgernet werkt niet in dit deel van de wereld. Wat wel werkt is actief op zoek gaan.

,,We zoeken in steden en dorpen, op de fiets, motor of in de auto. Soms worden posters opgehangen, Of lokale media ingeschakeld. Stuk voor stuk simpele manieren die helpen om families zoals die van jullie, weer samen te brengen’’, vertelt Timothy aan Hussaina en Hadiza. Het geeft de twee, na alle ellende die ze hebben moeten doorstaan, weer een sprankje hoop. Een beetje licht in de duisternis. Het meisje kijkt blij, omhelst spontaan haar moeder. Ze ziet uit naar de toekomst, zoals tieners horen te doen. Dan zegt ze: ,,Usman komt terug, mama. Hij moet terugkomen. We gaan samen weer naar school. Dat hebben we afgesproken. Hij heeft het mij beloofd.’’