Utrechter opgepakt voor diefstallen in scholen in Apeldoorn en Ermelo

Een 39-jarige man uit Utrecht is vanmorgen aangehouden op verdenking van diefstal uit scholen in diverse plaatsen, waaronder Apeldoorn en Ermelo .

Scholen in Arnhem, Apeldoorn, Ermelo, Middelburg en Velp werden vanaf juli vorig jaar het slachtoffer van dieven, die de gebouwen tijdens de zomervakantie binnenliepen en karren vol tablets, laptops en computerapparatuur meenamen. In totaal werd er voor tonnen buitgemaakt.

De scholenbende sloeg in Apeldoorn toe bij de Heemgaard, waar op 17 juli een kar met vijftien computers in een witte bestelbus werd geladen. Bij ‘t Groevenveek college in Ermelo was op 18 augustus de buit het grootst: 180 iPads, dertig computers en zeven MacBooks, een totale waarde van zo’n 60.000 euro.

Opsporing Verzocht

Van de weggenomen computerapparatuur uit de school in Ermelo werden in Den Bosch 10 iPad’s in beslag genomen. Hiervoor werden twee inwoners van Den Bosch als verdachten gehoord. Zij verklaarden de iPads via internet te hebben gekocht in Utrecht, zo werd in februari medegedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De uitzending van Opsporing Verzocht leverden tientallen tips op, waarvan de helft bruikbaar bleek. ,,Een aantal keer werd dezelfde naam genoemd,’’ vertelde presentatrice Anniko van Santen de week na de uitzending.

Drie invallen

Tijdens een grote politieactie werden vanmorgen op drie plaatsen in Utrecht invallen gedaan. Zo’n veertig politiemensen legden bij de actie beslag op onder meer computerapparatuur, die momenteel wordt onderzocht. Het onderzoek naar de computerdiefstallen gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.