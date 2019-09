Uur rijden naar thuiswedstrijden; met eigen hockeyhal AMHC in Apeldoorn is dat voorbij

video Politie onderzoekt mogelijke schietpar­tij Apeldoorn

28 september De politie deed vanavond onderzoek naar een mogelijke schietpartij in Apeldoorn Aan het begin van de avond kwam een melding binnen van een schietpartij. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten, de politie doet daar onderzoek naar. Er zijn geen gewonden gevallen.